Армия РФ атаковала Киевщину: есть погибший, обесточен Славутич, повреждены жилые дома (фото)

В результате очередной российской атаки по Киевской области погиб мирный житель, а также зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры и жилых домов. В Фастовском районе во время вражеских обстрелов погиб мужчина 1951 года рождения.

Его тело спасатели обнаружили при ликвидации пожара в частном доме. Об этом сообщили руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник и полиция Киевской области в Telegram.

В результате удара в этом же районе получили повреждения частные и многоквартирные жилые дома, гаражи, автомобили, а также производственные и складские помещения. Кроме того, из-за атаки был полностью обесточен город Славутич.

Глава области отметил, что все объекты критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания, а жители города обеспечены теплом и водоснабжением.

Позже в полиции Киевской области уточнили масштабы разрушений. В Фастовском районе один частный дом и транспортное средство полностью уничтожены, еще двенадцать частных домов, шесть гаражей и три автомобиля получили повреждения.

Также последствия вражеской атаки зафиксировали в Вышгородском районе, где поврежден пятиэтажный жилой дом. Жителей здания эвакуировали из соображений безопасности. В Обуховском районе вражеский удар повредил частный дом.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

