Армия РФ атаковала Сумщину дронами: есть попадание в объекты инфраструктуры

В ночь на 27 августа взрывы прогремели сразу в нескольких городах Украины. Сначала они были зафиксированы в Харькове, где, по сообщениям, взрыв произошел вероятно за пределами города. Вскоре серию мощных ударов услышали жители Сум, в некоторых районах города даже исчез свет.

После часа ночи взрывы также подтвердили в Ахтырке. Об этом сообщили общественный вещатель " Общественное ", начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров заявил, что российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по окрестностям Сумской общины. По предварительным данным, жертв нет, однако повреждены объекты инфраструктуры, на местах работают аварийные службы.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

