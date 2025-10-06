Армия РФ нанесла массированную атаку дронами по Харькову: в части города пропал свет и вода (фото)

Поздним вечером 5 октября российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Харькову. По данным местных властей, по меньшей мере три человека подверглись острой стрессовой реакции, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщает Общественное Харьков, Воздушные силы ВСУ, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По предварительной информации, оккупанты нанесли около 15 ударов беспилотниками по городу. Больше всего пострадал Новобаварский район - там повреждены частные дома. Еще один удар зафиксирован в Шевченковском районе, детали уточняются.

Читайте также: Армия РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине: взрывы раздавались в Полтавской, Сумской и Харьковской областях и на Киевщине

Местные жители сообщают о перебоях с электроснабжением, а также о нескольких пожарах, возникших после попаданий.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!