Авраменко ответил, нужно ли писать "по батькові" и "будь ласка" через дефис

Как правильно писать по батькові и будь ласка

В украинском языке существует несколько слов, которые часто пишут неправильно с дефисом, хотя это распространенная ошибка. Известный учитель и языковед Александр Авраменко разъясняет, как правильно использовать дефис в этих словах.

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В частности, есть два слова, с которыми возникает больше путаницы. Авраменко в своем уроке предлагает всем проверить себя и выбрать слово, требующее написания с дефисом:

по батькові;

будь ласка;

все таки.

Правильный ответ – слово "все-таки" пишется с дефисом, равно как и "сказав-таки", "зробив-таки" и т.д.

Относительно слова "будь ласка", многие делают ошибку, используя дефис, но на самом деле его нужно писать отдельно, без дефиса.

Также этикетная формула "будь ласка" с дефисом тоже является распространенной ошибкой. Правильное написание – "пожалуйста" без дефиса.

Александр Авраменко отмечает, что слова "по батькові" и "будь ласка" пишутся отдельно, без дефиса, и таким образом они писались еще сто лет назад, поэтому это не новация, а старинный правильный вариант.

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