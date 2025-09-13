Автоматическая или механическая: какая коробка передач экономнее

Еще десять лет назад водители были уверены: "механика" экономнее "автомата". И тогда это действительно соответствовало действительности — в пробках можно было просто перевести рычаг в нейтраль, уменьшая затраты, тогда как старые автоматические коробки продолжали тратить топливо.

Об этом пишет "Твоя машина". Однако с развитием технологий ситуация изменилась. Современные "автоматы" получили больше передач и усовершенствованную электронику, благодаря чему двигатель работает на более низких оборотах, не теряя динамики. Инженеры объясняют: такие коробки переключают передачи более точно, чем большинство водителей на "механике", и постоянно удерживают мотор в режиме минимального расхода топлива. Особенно эффективными считаются вариаторы и коробки с двойным сцеплением, переключающие передачи мгновенно и без рывков.

Преимущество "автомата" ощутимо не только в городе, но и на трассе. Восьми- и девятиступенчатые коробки держат обороты в оптимальной зоне, тогда как водителю не нужно думать о переключении. Тесты показывают, что разница в расходе топлива между современной механикой и автоматом может составлять до одного литра на 100 км. В год это около 200 литров горючей экономии, что существенно ощущается в расходах на содержание авто.

