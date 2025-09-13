Автоматична чи механічна: яка коробка передач економніша

Ще десять років тому водії були впевнені: "механіка" економніша за "автомат". І тоді це справді відповідало дійсності — у заторах можна було просто перевести важіль у нейтраль, зменшуючи витрати, тоді як старі автоматичні коробки продовжували витрачати пальне.

Про це пише "Твоя машина". Однак із розвитком технологій ситуація змінилася. Сучасні "автомати" отримали більше передач та вдосконалену електроніку, завдяки чому двигун працює на нижчих обертах, не втрачаючи динаміки. Інженери пояснюють: такі коробки перемикають передачі точніше, ніж більшість водіїв на "механіці", і постійно утримують мотор у режимі мінімальної витрати пального. Особливо ефективними вважають варіатори та коробки з подвійним зчепленням, що перемикають передачі миттєво й без ривків.

Перевага "автомата" відчутна не лише у місті, а й на трасі. Восьми- та дев’ятиступеневі коробки тримають оберти в оптимальній зоні, тоді як водію не потрібно думати про перемикання. Тести показують, що різниця у витраті пального між сучасною "механікою" та "автоматом" може складати до одного літра на 100 км. За рік це близько 200 літрів пального економії, що суттєво відчувається у витратах на утримання авто.

