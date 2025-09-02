Большинство украинцев не сможет вовремя выйти на пенсию: названа ключевая причина

На сегодняшний день средний трудовой стаж украинцев, оформляющих пенсию, составляет 33 года и 5 месяцев. В то же время с 2027 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет без задержек, нужно будет иметь не менее 34 лет стажа.

Таким образом, в большинстве случаев украинцы не смогут выполнить установленные условия для выхода на пенсию в 60-летнем возрасте. Это означает, что значительная часть людей будет вынуждена продолжать работать до 63-х, а кое-где и до 65 лет, пишет oboz.ua.

Начиная с 2026 года, чтобы получить право на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Большинство граждан будет соответствовать этому требованию, однако со временем правила будут усложняться. Ежегодно планка будет повышаться еще на один год стажа.

Уже в 2027 году многим людям станет труднее соответствовать новым критериям. А с 2028-го уровень требований достигнет 35 лет стажа, и только те, кто имеет такой трудовой стаж, смогут оформить пенсию в 60 лет. Все остальные будут вынуждены откладывать выход на заслуженный отдых на более поздний возраст.

Если человек достиг 65-летнего возраста, но не смог наработать минимум 15 лет стажа, право на пенсию ему не предоставляется. В таком случае предусмотрена другая форма выплат – специальная государственная помощь. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и средним доходом семьи на одного члена за последние шесть месяцев.

Как проверить свой страховой стаж

Каждый гражданин Украины имеет возможность проверить свой страховой стаж начиная с 2004 года через личный кабинет на портале Пенсионного фонда. Такой кабинет доступен как для работающих лиц, так и для пенсионеров.

Если же в нем отсутствует информация о стаже до 2004 года, придется подтверждать его отдельно: при оформлении пенсии необходимо предоставить копию трудовой книжки, диплом или другие документы, удостоверяющие периоды работы. Для большинства украинцев это не создаст сложностей.

Исключения касаются случаев, когда утрачены записи в трудовой, предприятие ликвидировано и возникают трудности с поиском архивов или же оно расположено на временно оккупированной территории.

Чтобы получить информацию на портале Пенсионного фонда, необходимо авторизоваться. Сделать это можно несколькими способами: через приложение Дія, интернет-банкинг или с помощью электронной подписи. После входа пользователь видит свой общий страховой стаж, учтенный на текущий момент.

