Будете поражены вкусом: рецепт варенья из кабачков со вкусом апельсина на зиму

Кабачки давно стали универсальным продуктом для летнего меню. Из них готовят оладьи, запеканки, икру и даже выпечку. Но мало кто знает, что из этого овоща можно сделать ароматное варенье, по вкусу напоминающее апельсиновый джем.

Если не раскрыть секрет, гости вряд ли догадаются, из чего он готов. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвет.

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Как приготовить варенье из кабачков и апельсинов

Время приготовления: около 30 минут

Выход : две банки по 500 мл и одна банка 250 мл.

Ингредиенты:

кабачки - 1,2 кг;

сахар - 800 г;

апельсины – 2 шт.;

вода - 80 мл.

Пошаговый рецепт

Сначала кабачки нужно очистить от кожуры. Если овощи переспели, следует также удалить крупные семена. Мякоть нарезают небольшими кубиками. Подготовленные кабачки перекладывают в кастрюлю с толстым дном, добавляют сахар и воду, затем ставят на средний огонь. Смесь варят примерно 15 минут, периодически помешивая. Между тем, апельсины моют, нарезают мелкими кусочками и тщательно удаляют косточки. После этого цитрусовые добавляют в кабачки и продолжают варить еще 25–30 минут. Когда ингредиенты хорошо размякнут, сбивают массу погружным блендером до однородной консистенции. Затем джем поворачивают на плиту еще на 10–15 минут. Если хочется получить более густое варенье, время уваривания можно немного увеличить. Готовый десерт в горячем виде разливают в предварительно простерилизованные банки, закрывают герметично крышками и оставляют до полного охлаждения.

В результате получается густое, ароматное варенье с насыщенным цитрусовым вкусом и ярким янтарным цветом. Оно прекрасно подходит к блинам, сырникам, тостам или просто к чашке чая, а главное — мало кто догадается, что его основой стали обычные кабачки.

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