Части пенсионеров насчитают 900 гривен в ноябре: кому повезет
В ноябре 2025 года украинцы, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, смогут получить ежемесячные доплаты к пенсии около 944 грн. Для этого необходимо заранее обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов.
Об этом передают Патриоты Украины.
Доплаты для одиноких пенсионеров
Доплата предусмотрена законом №1664-IX, повышающим социальные гарантии отдельным категориям лиц. Получить ее могут пенсионеры, которые:
- достигли 80 лет;
- требуют регулярного постороннего ухода, подтвержденного медицинской справкой;
- проживают одиноко;
- получают пенсию по возрасту;
- нет официально установленной группы инвалидности и соответствующих выплат;
- размер пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.
Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
Сумма доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это равняется 944 грн (прожиточный минимум - 2361 грн).
Для оформления выплаты необходимо:
- Получить медицинское заключение в учреждении здравоохранения о необходимости постоянного ухода;
- Подать в ПФУ пакет документов:
- заявление на назначение доплаты;
- паспорт и ИНН;
- медицинское заключение;
- подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности.
Другие доплаты к пенсиям в ноябре
Кроме того, в ноябре пенсионеры получат компенсационные надбавки по возрасту согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года:
- пенсионеры старше 80 лет - +570 грн;
- от 75 до 80 лет - +456 грн;
- от 70 до 75 лет - +300 грн.
Выплата начисляется с даты достижения возрастного рубежа, то есть в первый месяц размер может быть меньше, если день рождения не приходится на начало месяца.
Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!