Части пенсионеров насчитают 900 гривен в ноябре: кому повезет

В ноябре 2025 года украинцы, достигшие 80 лет и нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, смогут получить ежемесячные доплаты к пенсии около 944 грн. Для этого необходимо заранее обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с пакетом документов.

Об этом передают Патриоты Украины.

Доплаты для одиноких пенсионеров

Доплата предусмотрена законом №1664-IX, повышающим социальные гарантии отдельным категориям лиц. Получить ее могут пенсионеры, которые:

достигли 80 лет;

требуют регулярного постороннего ухода, подтвержденного медицинской справкой;

проживают одиноко;

получают пенсию по возрасту;

нет официально установленной группы инвалидности и соответствующих выплат;

размер пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.

Сумма доплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это равняется 944 грн (прожиточный минимум - 2361 грн).

Для оформления выплаты необходимо:

Получить медицинское заключение в учреждении здравоохранения о необходимости постоянного ухода; Подать в ПФУ пакет документов: заявление на назначение доплаты;

паспорт и ИНН;

медицинское заключение;

подтверждение отсутствия других выплат по инвалидности.

Другие доплаты к пенсиям в ноябре

Кроме того, в ноябре пенсионеры получат компенсационные надбавки по возрасту согласно постановлению Кабмина №168 от 24 февраля 2023 года:

пенсионеры старше 80 лет - +570 грн;

от 75 до 80 лет - +456 грн;

от 70 до 75 лет - +300 грн.

Выплата начисляется с даты достижения возрастного рубежа, то есть в первый месяц размер может быть меньше, если день рождения не приходится на начало месяца.

