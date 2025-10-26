Частині пенсіонерів нарахують 900 гривень у листопаді: кому пощастить

У листопаді 2025 року українці, які досягли 80 років і потребують постійного догляду через стан здоров’я, зможуть отримати щомісячні доплати до пенсії близько 944 грн. Для цього необхідно заздалегідь звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) із відповідним пакетом документів.

Доплати для самотніх пенсіонерів

Доплата передбачена законом №1664-IX, що підвищує соціальні гарантії окремим категоріям осіб. Отримати її можуть пенсіонери, які:

досягли 80 років;

потребують регулярного стороннього догляду, підтвердженого медичною довідкою;

проживають самотньо;

отримують пенсію за віком;

не мають офіційно встановленої групи інвалідності та відповідних виплат;

розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. грн.

Сума доплати становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це дорівнює 944 грн (прожитковий мінімум — 2361 грн).

Для оформлення виплати необхідно:

Отримати медичний висновок у закладі охорони здоров’я про потребу постійного догляду; Подати до ПФУ пакет документів: заяву на призначення доплати;

паспорт та ІПН;

медичний висновок;

підтвердження відсутності інших виплат з інвалідності.

Інші доплати до пенсій у листопаді

Крім того, у листопаді пенсіонери отримають компенсаційні надбавки за віком згідно з постановою Кабміну №168 від 24 лютого 2023 року:

пенсіонери старші 80 років — +570 грн;

від 75 до 80 років — +456 грн;

від 70 до 75 років — +300 грн.

Виплата нараховується з дати досягнення вікового рубежу, тобто у перший місяць розмір може бути меншим, якщо день народження припадає не на початок місяця.

