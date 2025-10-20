Что делать военнообязанному, если не выдали справку ВЛК: объяснение юриста

После прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) каждый военнообязанный гражданин должен получить справку, подтверждающую факт медицинского обследования, заключение комиссии и определенную степень годности военной службы. Если документ не был выдан сразу, его можно получить повторно — достаточно подать письменный запрос.

Об этом напомнили юристы портала " Юристы.UA ". Военно-врачебная комиссия является важным этапом в системе военного учета и мобилизации. Именно ее выводы определяют, подлежит ли гражданин призыва, имеет ли право на отсрочку или увольнение по состоянию здоровья.

К специалистам обратился мужчина, которого объявили в розыск из-за якобы непрохождения ВЛК, хотя фактически он проходил комиссию еще в 2024 году. Юристы объяснили, как доказать факт прохождения обследования и восстановить соответствующую справку.

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что после прохождения медкомиссии человеку должен выдать его собственный экземпляр справки. Если этого не произошло, то следует обратиться в комиссию с заявлением о повторной выдаче документа.

Юрист Владислав Дерий уточнил, что необходимо подготовить письменное заявление на имя главы ВЛК с просьбой предоставить копию справки. Это заявление является официальным основанием для повторного получения документа.

Адвокат Андрей Брылев подробно объяснил порядок представления обращения. По его словам, заявление лучше всего подавать через приемную главного врача комиссии, добавляя в нее копии доказательств прохождения обследования — например, медицинские выписки или скриншоты из электронных систем типа Helsi. Работники ВЛК должны сделать отметку о принятии заявления на втором экземпляре, что станет подтверждением представления обращения. После этого справку должны выдать в установленный законом срок.

Если после прохождения комиссии документ не был выдан, гражданин имеет право требовать его официальную копию. Для этого достаточно в письменном виде обратиться к руководству ВЛК, добавить подтверждающие материалы и зарегистрировать обращение должным образом.

Юристы также напомнили: если человек не завершил прохождение ВЛК не по своей вине, а из-за действий или бездействия территориального центра комплектования, требование пройти медицинское освидетельствование повторно незаконно. В такой ситуации следует фиксировать все нарушения и обращаться с жалобой в высшие инстанции или через суд.

