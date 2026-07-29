Для чего вешать мыло на огороде: простой способ борьбы с вредителями

Обычный брусок ароматного мыла может стать неожиданным союзником для огородников. Опытные садоводы используют его в качестве дополнительного способа защиты томатов от части вредителей, грызунов и даже диких животных.

В то же время эксперты отмечают, что этот метод не способен полностью заменить другие средства защиты растений. Об этом сообщает Southern Living.

Как использовать ароматное мыло на огороде

Для защиты грядок твердое ароматное мыло подвешивают в сетчатых мешочках рядом с кустами томатов. Считается, что насыщенные запахи бергамота, эвкалипта, чайного дерева, лаванды, розмарина, сосны или мяты могут отпугивать мелких грызунов и даже больших животных.

Сетка выполняет еще одну важную функцию — она не позволяет намокшему после дождя или полива мылу стекать непосредственно на листья растений.

Если проблема заключается именно в грызунах, садоводы советуют натереть мыло на терке и рассыпать стружку вокруг кустов, оставив небольшое расстояние до стебля. После осадков такую защитную полосу нужно обновлять.

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От каких вредителей это может помочь

Томаты часто страдают от тли, белокрылки, томатных бражников, клопов и других насекомых. Кроме того, спелые плоды привлекают птиц, белок и разных мелких животных.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют полагаться только на ароматное мыло. Оно может только дополнять всеохватывающий уход за растениями.

Почему лучше выбирать твердое мыло

Специалисты советуют использовать самое твердое мыло, поскольку оно безопаснее для растений, чем жидкие моющие средства. Средства для мытья посуды и другая бытовая химия могут повреждать естественный защитный слой на листьях, поэтому они становятся более чувствительными к солнечным ожогам и болезням.

Для огорода лучше всего подходит биоразлагаемое мыло на растительной основе, в частности кастильское или глицериновое. А антибактериального мыла, а также средств с триклозаном, парабенами или фталатами следует избегать.

Эксперты также не рекомендуют самостоятельно готовить мыльные растворы для опрыскивания. Неправильно подобранная концентрация может повредить листву и покинуть мыльный налет. В случае необходимости бороться с насекомыми, лучше использовать специальное инсектицидное мыло.

Одного запаха мало

Эффективность такого способа защиты имеет свои ограничения. Различные виды животных различно реагируют на запахи, а со временем голодные грызуны или дикие звери могут просто привыкнуть к аромату мыла.

Чтобы лучше защитить урожай, специалисты советуют совмещать несколько методов. В частности, высаживать рядом с томатами базилик или календулы, регулярно осматривать растения и вручную удалять крупные гусеницы. Не менее важно своевременно убирать сорняки, часто становящиеся убежищем для вредителей.

Для защиты от крупных диких животных наиболее эффективным решением остается установление забора, а пестициды рекомендуют применять только в исключительных случаях, чтобы не нанести вред полезным насекомым.

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