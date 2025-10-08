Доход среднего класса в Украине: эксперты назвали реальные цифры

Средний класс традиционно считают опорой общества и двигателем экономики развитых стран. В то же время, его численность, уровень доходов и типовые профессии существенно отличаются от государства к государству.

Сколько нужно зарабатывать в Украине в 2025 году, чтобы попасть в средний класс, в комментарии для Новости.LIVE рассказал финансист Богдан Яремчик. По словам эксперта, по состоянию на июль 2025 года средняя заработная плата при полной занятости в Украине составила около 26,5 тыс. грн, тогда как медианская зарплата – около 25 тыс. грн. При этом размер доходов существенно отличается в зависимости от региона:

в Киеве уровень зарплат традиционно выше;

в регионах – значительно ниже.

Существует ли средний класс в Украине сегодня

Финансист Богдан Яремчик отметил, что в результате войны украинцы потеряли примерно четверть своих доходов, из-за чего доля среднего класса существенно сократилась.

"Комплексное исследование состояния среднего класса во время войны пока не проводилось. Но, если учесть, что после начала полномасштабного вторжения доходы граждан уменьшились примерно на 25%, можно предположить, что довоенная прослойка среднего класса, которая составляла около 17% населения, сейчас существенно сузилась", – пояснил эксперт.

Какой доход считается уровнем среднего класса в Украине

Яремчик объясняет, что к среднему классу обычно относятся граждане или семьи, доход которых превышает минимальный уровень, но не дотягивает до самых высоких показателей.

"Если ориентироваться на медианную зарплату около 25 тысяч гривен, то представителями среднего класса можно считать тех, кто зарабатывает от 1,2 до 1,5 медианы, то есть примерно 30-35 тысяч гривен и больше – в зависимости от региона", – отмечает эксперт.

По словам Яремчика, сегодня основную часть среднего класса в Украине формируют специалисты IT-сферы, телекоммуникаций, финансового сектора, а также менеджеры среднего и крупного бизнеса.

