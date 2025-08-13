Дроны атаковали Брянскую и Волгоградскую области России: есть попадание в ключевую станцию нефтепровода 'Дружба' (фото, видео)

В ночь на 13 августа украинские Силы обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ, которая используется для обеспечения российской армии. Атака повлекла за собой масштабный пожар возле здания подпорной насосной станции, а также взрывы в районе резервуарного парка и на участке с магистральными и подпорными насосами.

Об этом сообщает Генштаб. "Унеча" транспортирует нефть сразу двумя нефтепроводами и имеет годовую пропускную способность до 60 миллионов тонн. Последствия поражения объекта еще не уточняются. К операции были вовлечены подразделения ракетных войск и артиллерии, сил беспилотных систем, Главного управления разведки и другие составляющие Сил обороны.

Тем временем в России заявили о якобы масштабных атаках беспилотников на несколько регионов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бокачев сообщил о падении обломков дрона на крышу 16-этажного дома в областном центре. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в Славянске-на-Кубане обломки БПЛА упали на территорию НПЗ, повлекшие возгорание автомобиля "Газель", которое быстро ликвидировали.

Губернатор Брянской области Андрей Богомаз утверждает, что местные ПВО обнаружили и уничтожили 15 дронов над регионом.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

