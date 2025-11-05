Дроны атаковали российские Орел и Владимир: повреждена энергетическая инфраструктура и ТЭЦ (фото)

В ночь на 5 ноября удары беспилотников были нанесены по российским энергетическим объектам: в пригороде Владимира пострадала инфраструктура, а в Орле — район местной ТЭЦ. На месте работают специалисты, а жизненно важные системы региона работают в штатном режиме.

Как сообщает Astra, губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил атаку на энергетический объект вблизи города. В Орле жители услышали серию мощных взрывов в районе теплоэлектроцентрали. По данным OSINT-аналитиков ASTRA и очевидцев, удар был мощным и, вероятно, носил ракетный характер, хотя местные власти заявили о сбитии беспилотников силами ПВО. Сообщается о повреждении нескольких частных домов и хозяйственного здания. Городские жители, однако, утверждают, что слышали именно ракетные удары, и эта версия находит подтверждение в открытых данных.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Менее чем в километре от орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтекмаш", производящее оборудование для обслуживания и эвакуации военной техники.

Это уже не первая атака на объект: в ночь на 31 октября ТЭЦ также потерпела удары, которые, по информации ВМС Украины и OSINT-исследованиями ASTRA, были нанесены ракетами "Нептун", что привело к масштабному отключению электричества.

Орловская ТЭЦ является главным источником электро- и теплоснабжения региона, обеспечивая город и местную энергосистему.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!