Дроны атаковали российские Самару и Чебоксары: есть возгорание на НПЗ, поврежден оборонный завод 'Прогресс' (фото, видео)

В российской Самаре после серии взрывов вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. О возгорании на предприятии сообщают российские Telegram-каналы и местные паблики.

По данным Astra, анализ фото и видео, опубликованных очевидцами, свидетельствует о том, что под атакой оказался именно Куйбышевский НПЗ. После удара на территории предприятия возник пожар. В ночь на 10 июня жители Самарской области сообщали о звуках взрывов. На этом фоне губернатор региона заявил о ракетной опасности.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области и входит в структуру компании Роснефть.

Следует отметить, что это не первый случай атаки на предприятие. Ранее Куйбышевский НПЗ уже попадал под удар в январе этого года.

Также в ночь на 10 июня под ударом оказались российские чебоксары. После ракетной атаки в городе разразился масштабный пожар, а местные жители публиковали в соцсетях фото и видео густого дыма над одним из промышленных объектов.

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Губернатор Чувашской Республики Олег Николаев подтвердил факт ракетной атаки на город, однако подробностей о последствиях инцидента не привел. В то же время, российские Telegram-каналы сообщили о возгорании на территории одного из предприятий после удара. По результатам OSINT-анализа, обнародованного Astra, целью атаки могло стать оборонное предприятие ВНИИР-Прогресс.

Предприятие специализируется на разработке и производстве электронных систем и оборудования, используемого в частности в оборонно-промышленном комплексе России. Официальной информации о масштабах повреждений или возможных пострадавших пока нет.

Напомним, дроны атаковали Москву.

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