Дроны атаковали российский Арзамас: есть попадание в завод, производящий компоненты для ракет (фото, видео)

В ночь на 11 августа, по сообщениям ряда российских пабликов, беспилотники нанесли удар по Арзамасу Нижегородской области РФ. Впоследствии в Telegram также появились сообщения о взрывах в Дзержинске в той же области.

Как пишут Shot, Mash и другие Telegram-каналы, речь шла об атаке на Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ). Местные жители рассказывали о взрывах в городе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что во время атаки на промышленные объекты в Арзамасе погиб один человек, еще двое получили ранения.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

