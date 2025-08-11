Дрони атакували російський Арзамас: є влучання у завод, що виготовляє компоненти для ракет (фото, відео)

У ніч на 11 серпня, за повідомленнями низки російських пабліків, безпілотники завдали удару по Арзамасу Нижньогородської області РФ. Згодом у Telegram також з’явилися повідомлення про вибухи в Дзержинську, що в тій же області.

Як пишуть Shot, Mash та інші Telegram-канали, йшлося про атаку на Арзамаський приладобудівний завод (АПЗ). Місцеві жителі розповідали про вибухи в місті.

Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що під час атаки на промислові об’єкти в Арзамасі загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

