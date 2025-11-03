Дроны атаковали российский Саратов: загорелся пожар на НПЗ (фото)

В Саратове ночью был атакован нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 3 ноября местные жители слышали взрывы.

Об этом сообщает Astra, другие Telegram-каналы. Под удар попал Саратовский НПЗ. Также отмечается, что работа аэропорта Саратова была ограничена более чем на шесть часов, о чем свидетельствуют данные "Росавиации".

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

