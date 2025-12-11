Дроны атаковали русский Великий Новгород: возник пожар на химзаводе (фото)

Ночью 11 декабря беспилотники атаковали российский город Великий Новгород, где, по предварительным данным, пострадал стратегический химический завод ПАО "Акрон" — один из крупнейших производителей удобрений и азотных соединений в РФ. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, сопровождаемый по меньшей мере шестью взрывами.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra, паблики. Жители города всю ночь слышали громкие взрывы и пролеты дронов, а в соцсетях распространяются видео с мощным загаром над промышленным объектом. Губернатор Новгородской области Александр Дронов в 04:00 утра подтвердил атаку, отметив работу ПВО, сбившей значительное количество угроз. Прошло без пострадавших среди гражданских.

Последствия для производства и инфраструктуры завода не разглашаются — российские власти традиционно молчат об убытках. Атака на "Акрон", чья продукция имеет двойное назначение (включая компоненты для взрывчатки), стала частью более широкого налета на РФ, затронувшего Москву и другие регионы.

