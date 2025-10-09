Дроны атаковали Волгоградскую область России: есть попадание в газоперерабатывающий завод (фото)

В ночь на 9 октября 2025 года беспилотники атаковали "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области России. В результате удара на территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщили местные жители в соцсетях, а также губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, в Котовском районе в результате падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса.

Местные ресурсы и очевидцы отмечают, что атака была направлена именно на ЛУКОЙЛ-КГПЗ. Спутниковые снимки системы NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) подтверждают наличие очагов возгорания на территории завода.

Коробковский газоперерабатывающий завод является крупнейшим предприятием по переработке природного газа в Южном федеральном округе РФ. Мощность производства составляет около 450 миллионов кубометров газового сырья в год, значительная часть продукции – сжиженные газы и стабильный бензин – поставляется на экспорт.

