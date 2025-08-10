Дроны попали по нефтезаводу в Саратове: россияне публикуют фото и видео последствий

В ночь на воскресенье, 10 августа, Саратовская область России оказалась под атакой неизвестных беспилотников, вероятно, был поражен нефтеперерабатывающий завод. Ночью глава российского региона заявил об угрозе БПЛА.

Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", – написал он.

Впоследствии Бусаргин сообщил о повреждениях на одном из предприятий в результате атаки дронов. На месте работают экстренные службы, уточнил он.

Также губернатор утверждает, что обломки сбитого БпЛА якобы рухнули во дворе дома. Жителей эвакуировали, пункт временного размещения организован в соседней школе. По его словам, якобы погибший и пострадавшие.

В то же время, пропагандистский ресурс ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что под атакой оказался Саратовский НПЗ. Кадры дыма от пожара, как утверждается, на заводе опубликовал Telegram-канал Supernova+.

Министерство обороны государства-агрессорки отчиталось о 121 якобы сбитом БпЛА над Россией и временно оккупированном Крымом. В частности, 29 – над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 13 – над Брянской областью, 12 – над Белгородской областью, девять – над Воронежской областью, по восемь – над Саратовской областью и Ставропольским краем, семь – над Калужской областью, Ростовской областью, четыре – над Рязанской областью, два – над акваторией Азовского моря, а также по одному – над Смоленской, Орловской и Тверской областями.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае России.

