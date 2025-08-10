Дрони влучили по нафтозаводу в Саратові: росіяни публікують фото та відео наслідків

У ніч проти неділі, 10 серпня, Саратовська область Росії опинилася під атакою невідомих безпілотників, ймовірно, було уражено нафтопереробний завод. Вночі очільник російського регіону заявив про загрозу БпЛА.

Про це повідомили російські пропагандистські ресурси й губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. "Локально у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення. Усі екстрені служби приведені у повну готовність", – написав він.

Згодом Бусаргін повідомив про пошкодження на одному з підприємств у результаті атаки дронів. На місці працюють екстрені служби, уточнив він.

Також губернатор стверджує, що уламки збитого БпЛА нібито впали у дворі будинку. Мешканців евакуювали, пункт тимчасового розміщення організований у сусідній школі. За його словами, нібито є загиблий і постраждалі.

Читайте також: Дрони атакували Ростовську область рф: є влучання у залізничну станцію "Тацинська", палають вантажні цистерни (фото, відео)

Водночас пропагандистський ресурс ASTRA з посиланням на місцевих мешканців пише, що під атакою опинився Саратовський НПЗ. Кадри диму від пожежі, як стверджується, на заводі опублікував Telegram-канал Supernova+.

Міністерство оборони держави-агресорки відзвітувало про 121 нібито збитий БпЛА над Росією та тимчасово окупованим Кримом. Зокрема, 29 – над Краснодарським краєм, 15 – над Кримом, 13 – над Брянською областю, 12 – над Бєлгородською областю, дев’ять – над Воронезькою областю, по вісім – над Саратовською областю та Ставропольським краєм, сім – над Калузькою областю, шість – над Тульською областю, п’ять – над Ростовською областю, чотири – над Рязанською областю, два – над акваторією Азовського моря, а також по одному – над Смоленською, Орловською та Тверською областями.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували НПЗ та військову частину у Краснодарському краї рф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!