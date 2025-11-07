'Думаю, мы добились значительного прогресса в вопросе прекращения войны в Украине', - Трамп

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что его администрации удалось остановить восемь войн. Что касается российско-украинского конфликта, он считает, что удалось достичь "заметного прогресса".

Об этом он сообщил на ужине с лидерами стран Центральной Азии, трансляцию которого осуществлял Белый дом. Трамп напомнил, что около трех месяцев назад Соединенные Штаты способствовали заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, это одна из восьми войн, которые США якобы остановили за последние восемь месяцев.

Говоря о ситуации в Украине, президент подчеркнул, что Вашингтон прилагает усилия для завершения войны между Россией и Украиной. "Мы стремимся остановить еще один конфликт между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, по моему мнению, мы добились значительного прогресса", — отметил Трамп.

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

