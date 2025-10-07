ЕС вводит новые правила пересечения границы: что изменится с 12 октября

С 12 октября в Европейском Союзе меняются правила пересечения границы. Теперь сканирование лица и снятие отпечатков пальцев станет обязательной процедурой при въезде во все страны ЕС.

Эти меры будут применяться на постоянной основе при каждом въезде и выезде. Об этом в эфире телемарафона сообщил Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины, пишет УНИАН.

"Европейский союз хочет модернизировать фактически свою такую базу данных для того, чтобы объединить разные страны, усилить безопасность и чтобы была возможность у пограничников разных стран, в частности по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд-выезд граждан третьих стран, к которым относятся и украинцы, въезжающие или выезжающие, или пребывающие на территории стран Европы", – отметил спикер ГПСУ.

По словам Андрея Демченко, эта инициатива направлена на усиление контроля. Польша уже начала испытания новой системы, а с 12 октября она будет постепенно внедряться в других странах. Однако Демченко не исключает, что система может быть введена одновременно на всех необходимых пунктах пересечения границы.

"Не обязательно, что именно 12 числа по всем внешним границам Шенгенской зоны эта система полноценно заработает, потому что, как видим, Польша уже тестирует, кто-то может начать такие мероприятия после 12 октября", – сказал он.

Пограничник уточнил, что новая система предусматривает сбор разнообразной информации, в частности, фотографий лиц, пересекающих границу, отпечатков пальцев, а также паспортных данных. Создаваемая база данных, которая будет постоянно пополняться, будет содержать информацию о въезде и выезде граждан в Европу.

По словам Демченко, введение биометрических данных может увеличить время оформления, однако он надеется, что задержки будут возникать только на этапе тестирования системы. В то же время, он предупреждает, что людям следует быть готовыми к возможным задержкам во время прохождения контроля.

Согласно имеющимся данным, эту процедуру придется проходить каждый раз при пересечении границы со странами ЕС, а не только один раз.

"Нужно будет проходить при въезде и при выезде. Это для того, чтобы полноценно идентифицировать личность. Как оно будет происходить на практике, мне сложно сказать, потому что это происходит за пределами Украины. И мы также пользуемся той информацией, которую получаем либо от наших коллег по ту сторону границы, либо из официальных сообщений".

