Эти имена нужно знать: украинцы, вошедшие в историю, получив премию "Оскар"

Украина является страной с богатым культурным наследием, которое проявляется в различных формах, включая киноиндустрию. Благодаря своим талантливым кинорежиссерам и актерам Украина получила несколько наград Оскар.

Анатолий Кокуш

Украинец Анатолий Кокуш получил две награды американской Киноакадемии за разработку инженерно-технического оборудования для киноиндустрии. Кокуш работал инженером-конструктором на киевской киностудии им. Довженко, где вместе с коллегами разработал "авторабот" - четырехметровый кран, монтируемый на крыше автомобиля.

Также он создал специальные длинные краны с вылетом стрелы до 25 м, позволявшие снимать сложные сцены в масштабных декорациях. В 1990 году Кокуш основал компанию "Фильмотехник", где разработал технику, ставшую уместной во многих голливудских фильмах, в частности, "Титанику", "Бэтмени", "Трои", "12 друзей Оушена", "Войны миров", "Форсажа" , "Людей Икс", "Гарри Поттери", "Миссии невыполнимой" и т.д.

Его изобретения были востребованы за границей, где не было подобного оборудования. Спасибо Анатолию Кокушу можно за многие кадры в фильмах, снятых с помощью его оборудования.

Варвара Каринская

Следует отметить, что многие украинцы получили статуэтки Оскара, но при этом имели американский паспорт. Одним из таких людей является художница и модельер Варвара Каринская из Харькова, получившая Оскар в 1949 году за костюмы фильма "Жанна Д'Арк" режиссера Виктора Флеминга.

К своим 40 годам Каринская жила в Харькове, но затем переехала в Париж, где создавала костюмы для балета по эскизам Сальвадора Дали и Марка Шагала. Позже она переехала в США и начала работать в Голливуде. Она создавала костюмы для звезд, таких как Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман. Каринскую называли "скорой помощью", поскольку она могла быстро исправить любые проблемы с костюмами прямо на съемочной площадке.

Костюмы к фильму "Жанна д'Арк" были очень впечатляющими, что привело к тому, что Каринская получила Оскара. Когда она поднялась на сцену за статуэткой, весь зал стоял и аплодировал. Кроме того, Варвара была номинирована на Оскар за костюмы к фильму-балету "Ганс Кристиан Андерсен".

Джек Пеланс

В 1992 году Джек Пеланс, известный актер Голливуда, получил Оскара за роль второго плана в комедии "Городские пижоны". Во время церемонии вручения он удивил всех своим выступлением, в котором признался, что его зовут Владимир, а настоящая фамилия – Палагнюк. Затем он отжимался на одной руке, что повлекло за собой бурную реакцию зала.

Позже Пеланс посетил Украину в 1996 году, был знаком со многими режиссерами и увлекался украинской историей. Он говорил на украинском языке и мечтал о том, чтобы сыграть роль гетмана Ивана Мазепы или Тараса Бульбы.

Евгений Мамут

Евгений Мамут, харьковчанин, получил технический Оскар в 1988 году за создание эффекта Резинки в фильме "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером. Евгений является выпускником ХПИ и был активным участником Любительской киностудии, которая находилась во Дворце студентов. В 1980-х он эмигрировал в США. За более чем четверть века Мамут работал над созданием спецэффектов во многих фильмах, таких как "Леди-Ястреб", "Грязные танцы", "Матрица" и другие.

Цветок Цисык

В 1978 году песня You Light Up My Life получила Оскар за лучшую музыку, оригинальную песню, а также Золотой глобус за лучшую оригинальную песню к кинофильму. Кроме того, она была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Песня года". Песню впервые исполнила Квитка Цисык, но дальнейшую славу и успех получила певица Дебби Бун, отец которой купил права на эту композицию от Джо Брукса.

