'Это было нелегко', – Мадяр похвастался тем, что убрал из итогового документа саммита ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что сумел добиться исключения из итоговой декларации саммита ЕС положения об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы венгерского правительства, финальный текст документа претерпел существенные изменения по предложению Будапешта.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает "Европейская правда". Кроме того, в контексте процесса вступления Украины в ЕС по моей инициативе в последний момент из текста убрали упоминание об ускорении этого процесса. Это было непросто", – отметил он.

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Мадяр также подчеркнул, что впервые за полтора года удалось согласовать итоговое заявление, поддержанное всеми государствами-членами ЕС. "Так происходит, когда кто-то приходит не только угрожать или создавать напряжение, но и ищет компромисс", - добавил он.

Напомним, Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

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