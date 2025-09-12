'Это могло быть ошибкой' - Трамп прокомментировал нарушение российскими дронами воздушного пространства Польши

Президент США Дональд Трамп допустил, что нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками могло произойти случайно. Событие могло быть "ошибкой", однако даже так оно вызывает его недовольство.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, комментарий цитирует Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее завершение инцидента, однако подчеркнул: Россия заслуживает осуждения уже за сам факт приближения к границе, и ему категорически "не нравится" произошедшее.

