'Это не iPhone X': выяснилось, что держала девушка в руках на картине Вальдмюллера в 1860 году

Несколько лет подряд пользователи соцсетей спорят, что изображено в руках девушки на картине австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера "Ожидаемая". Некоторые предположили, что в своих руках изображенная девушка держит iPhone X.

И хотя это абсолютно невозможно, поскольку iPhone X был разработан компанией Apple Inc и представлен только в 2017 году вместе, приверженцы теорий заговоров продолжают уверять, что именно смартфон нарисовал художник.

Как сообщает New York Post, на 162-летней картине изображена обычная девушка, а не "путешественница во времени".

"Девочка на этой картине Вальдмюллера не играет своим новым iPhone X, а идет в церковь, держа в руках маленький молитвенник", — объяснил Джеральд Вайнполтер, генеральный директор австрийского художественного агентства. Он отметил, что ранее пользователи соцсетей прифотошопливали к картине наверх молитвенника в руках девушки экран, излучавший свет.

Предлагаем посмотреть, как выглядели карманные Библии или молитвенники, которые в середине 1800-х годов создавали для того, чтобы удобно держать их в руках.

Аналогичная история происходила и с картиной "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд" (Mr. Pynchon and the Settling of Springfield) итальянского художника Умберто Романо написанной в 1937 году. На ней также заметили смартфон в руках у индейца-дикаря.

