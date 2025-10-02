Европейцы их просто обожают: назван топ-10 самых популярных авто

Согласно статистике за январь-август, модель Renault Clio улучшила свои позиции. Она поднялась на ступеньку выше и возглавила рейтинг продаж на европейском автомобильном рынке.

Clio зафиксировала прирост продаж на 7,7%, тогда как Dacia Sandero потеряла 9,5% по сравнению с предыдущим периодом. Третье место занял Volkswagen T-Roc, показав положительную динамику – плюс 5,7%. Об этом пишет Focus2Move.

В списке десяти самых востребованных автомобилей в Европе оказалась российская Lada Granta, хотя ее продажи демонстрируют спад. Последнюю позицию среди лидеров занимает Citroen C3.

Топ-10 лидеров европейского автомобильного рынка:

Renault Clio (+7,7%); Dacia Sandero (-9,5%); Volkswagen T-Roc (+5,7%); Volkswagen Golf (-14,4%); Dacia Duster (+1,2%); Volkswagen Tiguan (+1,7%); Lada Granta (-4,8%); Opel Corsa (+7,1%); Toyota Yaris (-15,6%); Citroen C3 (-12,6%).

