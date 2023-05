Общество Евровидение 2023 года: букмекеры изменили прогнозы после первого полуфинала Цихоцкая Мария 1 час назад

_Oboz_Core_ComponentRenderError TypeError: Cannot read property 'getDescription' of undefined at Object.galleryImgToAmp (/app/UaPortal.News.WebSite/src/commons/base/fullTextParser/galleryImg.js:40:54) at parseFullText (/app/UaPortal.News.WebSite/src/amp/components/newsFull/newsFull_body/newsFull_body.ssr.js:52:22) at NewsFullBody (/app/UaPortal.News.WebSite/src/amp/components/newsFull/newsFull_body/newsFull_body.ssr.js:68:105) at JSX.<anonymous> (/app/UaPortal.News.WebSite/node_modules/@ObozrevatelCoreWebSite/Commons.Base.component.ssr/index.js:248:30) at Generator.next (<anonymous>) at /app/UaPortal.News.WebSite/node_modules/@ObozrevatelCoreWebSite/Commons.Base.component.ssr/index.js:8:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/app/UaPortal.News.WebSite/node_modules/@ObozrevatelCoreWebSite/Commons.Base.component.ssr/index.js:4:12) at JSX.createElement (/app/UaPortal.News.WebSite/node_modules/@ObozrevatelCoreWebSite/Commons.Base.component.ssr/index.js:160:16) at NewsFull (/app/UaPortal.News.WebSite/src/amp/components/newsFull/newsFull.ssr.js:14:60)