Филиппины накрыл один из самых смертоносных тайфунов: погибли 59 человек (фото)

По меньшей мере 59 человек погибли, а около полумиллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за тайфуна Kalmaegi, который стал одним из самых смертоносных на Филиппинах за последние годы. Внезапные потоки воды затапливали целые районы, и людям приходилось спасаться на крышах домов.

Как сообщает Bloomberg, стихия, известная в стране под названием Tino, повлекла за собой катастрофические наводнения в центральных провинциях, больше всего — в Себу, где зафиксировано наибольшее количество жертв.

Большинство погибших пострадали от падения деревьев, обломков построек или были смыты обильными потоками. Во время спасательных работ разбился вертолет ВВС Филиппин – погибли шесть членов экипажа.

Национальная метеослужба PAGASA сообщает, что тайфун несколько ослаб: скорость ветра достигает 120 км/ч, порывы — до 165 км/ч. Однако в части провинции Палаван все еще действует второй уровень штормового предупреждения из пяти возможных. Ожидается, что уже в четверг утром Kalmaegi покинет территорию страны и отправится в сторону Вьетнама.

Это уже двадцатый тропический циклон, накрывший Филиппины в этом году, и он снова заострил внимание на коррупционном скандале вокруг хищения государственных средств, выделенных на противопаводковые проекты.

Филиппины ежегодно переживают около двадцати сильных штормов и остаются одним из самых уязвимых государств мира перед природными катастрофами.

