Глобальное подорожание: цены на популярные продукты приближаются к рекордным

К 2026 году мировые цены на говядину и баранину могут добиться исторических максимумов. В ближайшие два года стоимость этих видов мяса будет расти, после чего ожидается постепенное снижение.

Как пишет EuroMeat, такую оценку дали основатели американской компании Global AgriTrends Брет Стюарт и Саймон Куилти. Они подчеркнули, что за более чем два десятилетия анализа рынка еще никогда не наблюдали "столь исключительного периода" в мировой мясной индустрии.

Относительно говядины эксперты считают нынешние цены стабильными. В июне они добились рекордной отметки – 139,4 пункта по индексу мировых цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Похожая ситуация наблюдается и на рынке баранины. Мы еще не вышли на абсолютный ценовой рекорд, но остаемся буквально в шаге от него. Стоимость уже поднялась на 68% от минимальных показателей октября-ноября 2023 года. Я убежден, что пик рынка, вероятнее всего, придется на следующий год. Сначала этого уровня достигнет сектор овечьего мяса, а уже во второй половине года – и сектор говядины", – отметил Саймон Куилти.

По прогнозам аналитиков, к середине 2026 года цены на новозеландскую говядину могут вырасти еще на 15%, а премиальная ягненка из Новой Зеландии будет стоить 10-11 долларов за килограмм. Самая высокая стоимость и наименьшее предложение ожидаются в 2027-2028 годах, после чего в 2029-2030 годах из-за увеличения производства цены начнут снижаться.

Динамика мировых цен на мясо

В июле индекс продовольственных цен ФАО поднялся до 130,1 пункта, что на 1,6 больше чем в июне. В то же время этот показатель все еще на 18,8% ниже рекордов марта 2022 года, зафиксированных сразу после начала полномасштабной войны России против Украины.

Индекс цен на мясо в июле достиг 127,3 пункта, что на 1,2% выше, чем в июне и на 6% больше по сравнению с июлем 2024 года. Таким образом, был установлен новый исторический максимум.

В частности, самый большой скачок цен зафиксирован на говядину – прежде всего из-за высокого спроса со стороны таких крупных рынков, как Китай и США. Стоимость баранины также выросла, в то время как мясо птицы подорожало незначительно. Свинина подешевела из-за избытка предложения в странах ЕС и слабого интереса на внешних рынках.

