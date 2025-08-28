Глобальне подорожчання: ціни на популярні продукти наближаються до рекордних

До 2026 року світові ціни на яловичину та баранину можуть досягти історичних максимумів. Протягом найближчих двох років вартість цих видів м’яса зростатиме, після чого очікується поступове зниження.

Як пише EuroMeat, таку оцінку надали засновники американської компанії Global AgriTrends Брет Стюарт і Саймон Куілті. Вони підкреслили, що за більш ніж два десятиліття аналізу ринку ще ніколи не спостерігали "настільки виняткового періоду" у світовій м’ясній індустрії.

Щодо яловичини, експерти вважають нинішні ціни стабільними. У червні вони досягли рекордної позначки – 139,4 пункту за індексом світових цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

"Схожа ситуація спостерігається і на ринку баранини. Ми ще не вийшли на абсолютний ціновий рекорд, але залишаємося буквально за крок від нього. Вартість вже піднялася на 68% від мінімальних показників жовтня–листопада 2023 року. Я переконаний, що пік ринку, найімовірніше, припаде на наступний рік. Спершу цього рівня досягне сектор овечого м’яса, а вже в другій половині року – і сектор яловичини", — зазначив Саймон Куілті.

Читайте також: В Україні значно подорожчав алкоголь: на скільки зросли ціни та чому

За прогнозами аналітиків, до середини 2026 року ціни на новозеландську яловичину можуть зрости ще на 15%, а преміальна ягнятина з Нової Зеландії коштуватиме 10–11 доларів за кілограм. Найвища вартість та найменша пропозиція очікуються у 2027–2028 роках, після чого у 2029–2030 роках через збільшення виробництва ціни почнуть знижуватися.

Динаміка світових цін на м’ясо

У липні індекс продовольчих цін ФАО піднявся до 130,1 пункту, що на 1,6 більше, ніж у червні. Водночас цей показник усе ще на 18,8% нижчий від рекордів березня 2022 року, зафіксованих одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Індекс цін на м’ясо в липні досягнув 127,3 пункту, що на 1,2% вище, ніж у червні, і на 6% більше порівняно з липнем 2024 року. Таким чином було встановлено новий історичний максимум.

Зокрема, найбільший стрибок цін зафіксовано на яловичину – насамперед через високий попит з боку таких великих ринків, як Китай та США. Вартість баранини також зросла, тоді як м’ясо птиці подорожчало незначно. Натомість свинина подешевшала через надлишок пропозиції в країнах ЄС та слабкий інтерес на зовнішніх ринках.

Раніше ми розповідали, що у всьому світі дорожчає кава.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!