Головокружение и слабость: ожидается магнитная буря с К-индексом 4

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности, головную боль, повышенную усталость и эмоциональное напряжение. Уровень солнечной активности оценивается по планетарному К-индексу, шкала которого варьируется от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В четверг прогнозируется повышение солнечной активности к К-индексу 4. Такой показатель относится к умеренному уровню геомагнитных колебаний и может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальной информацией.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Достигнув магнитного поля Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

Для оценки их силы используется К-индекс. Колебания от 1 до 4 баллов считаются незначительными и часто остаются незаметными. Если показатель превышает 5 баллов, буря приобретает красный уровень опасности и может влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.

Мощные магнитные бури способны вызвать перебои в работе спутниковой связи, радиочастот, навигационных систем и мобильных сетей. Во время сильнейших геомагнитных возмущений с К-индексом 7–8 в некоторых регионах можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури влияют на организм

Из-за изменения атмосферного давления и геомагнитного фона некоторые люди могут жаловаться на головные боли, сонливость, усталость, раздражительность или стресс. Специального лекарства от воздействия магнитных бурь не существует, однако облегчить симптомы помогают привычные рекомендации по поддержанию здоровья.

Как поддержать организм во время магнитных бурь

соблюдать режим сна и полноценно отдыхать;

сбалансированно питаться и избегать переедания;

ограничить употребление алкоголя, жирной, острой и слишком соленой пищи;

уменьшить количество кофе и других тонизирующих напитков;

пить достаточно воды и травяных чаев;

больше времени проводить на свежем воздухе;

поддерживать умеренную физическую активность;

избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь под рукой необходимое лекарство и не перегружать организм.

Также улучшить самочувствие могут контрастный душ утром и вечерняя теплая расслабляющая ванна. Это поможет легче адаптироваться к изменениям геомагнитного фона и сохранить хорошее самочувствие.

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