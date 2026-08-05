Густой, как мармелад: рецепт клубничного варенья на сковороде
Сезон клубники – лучшее время, чтобы пополнить запасы домашнего варенья. Если классические рецепты уже надоели, попробуйте необычный способ приготовления – на сковороде.
Благодаря быстрому испарению жидкости варенье получается густым, насыщенным и напоминает мармелад, а ягоды остаются целыми и сочными. Об этом пишет Униан.
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Какие ингредиенты понадобятся
Для приготовления варенья подготовьте:
- 1 кг клубники;
- 1 кг сахара;
- щепотку лимонной кислоты;
- 2 ст. л. воды.
Из указанного количества продуктов выходит примерно две пол-литровые банки варенья и небольшая порция для дегустации.
Как приготовить клубничное варенье на сковороде.
- Для этого рецепта лучше всего подойдет широкая глубокая сковорода с толстым дном. Большая площадь нагревания позволяет быстрее испарять лишнюю влагу, благодаря чему варенье становится гуще без длительного уваривания.
- Сначала переберите клубнику, хорошо промойте под проточной водой и удалите плодоножки.
- Поставьте сковороду на средний огонь, влейте две столовых ложки воды и дождитесь появления пара. После этого выложите ягоды.
- Когда клубника закипит, готовьте ее без крышки около 10 минут. За это время ягоды пустят много сока, часть жидкости испарится. Периодически осторожно перемешивайте массу лопаткой.
- Затем добавьте сахар и щепотку лимонной кислоты. Последняя помогает сохранить яркий цвет варенья и улучшает его хранение.
- После повторного закипания варите еще около 5 минут на среднем огне, не накрывая сковороду крышкой.
Полезный совет
Если хотите получить густое варенье с консистенцией, похожей на мармелад, не торопитесь снимать образующуюся во время варки пену. Впоследствии она растворится и естественным образом сделает сироп более густым.
Как правильно хранить
- Горячее варенье сразу разложите в стерилизованные банки и герметично закройте чистыми крышками.
- Банки накройте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного охлаждения. Переворачивать их вверх дном не обязательно.
- Через несколько дней варенье приобретет еще более густую консистенцию. Ягоды при этом останутся целыми, а в банках будет минимум сиропа и максимум ароматной клубники.
Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.
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