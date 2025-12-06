Хлеб, молоко и не только: на какие продукты резко возрастет цена в декабре

В канун Рождества и Нового года украинцев ждет традиционный ажиотаж на рынке продуктов — спрос на праздничный стол подтолкнет цены на 5–12%, в зависимости от категории. Эксперты Андрей Забловский и Олег Пендзин прогнозируют рост стоимости молочки, мяса, хлеба, яиц и овощей, а общая продовольственная корзина за год может подорожать на 14–15%, превысив уровень инфляции.

Дополнительное давление создает риски войны и перебои с электроэнергией. Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Яйца и фрукты: сезонный скачок

Цитрусовые и большинство фруктов останутся стабильными, но яблоки могут вырасти почти вдвое — до 60–70 грн/кг из-за окончания сезона и логистических проблем. Яйца, как и каждый год зимой, подорожают существенно: куры в холода несутся меньше, а спрос на них растет. Олег Пендзин ожидает розничной цены в 80 грн за десяток, а в специальной упаковке – до 100 грн. По данным рынка, средняя стоимость уже достигает 50–60 грн и к праздникам дополнительно +7–10%.

Мясо, сало и молоко: базовые продукты под ударом

Молоко в литре обойдется примерно в 80 грн, что на 10 грн дороже ноября. Свиная мякоть (плечет или задок) подскочит до 300 грн/кг (+20 грн), а биток или антрекот – до 360 грн/кг. Сало будет держаться на уровне 200–350 грн/кг, а премиум-варианты для гурманов превысили 400 грн. Овощи также будут постепенно дорожать: фермеры распродали запасы без обогрева, поэтому овощи в регионах вблизи фронта могут стоить на 10–20% больше из-за риска повреждений от обстрелов.

Лекарство, хлеб и общая инфляция

Хлеб и лекарства возрастут на уровне инфляции – около 1,5%. Эксперты отмечают, что перебои с электричеством (генераторы на складах) прибавят еще 1–2% стоимости замороженных товаров. Олег Пендзин подытоживает: после праздников цены стабилизируются, потому что покупательная способность не выдержит долгого давления, но до конца года базовые продукты все равно "покусают" бюджеты.

Экономисты советуют закупаться заранее в первой декаде декабря, когда рост еще умеренный. Базовые украинские продукты (овощи, курица) вырастут минимально, а импортные деликатесы больше всего.

