Холодный март и жаркий май: синоптики спрогнозировали, какой будет весна этого года

Метеорологи и климатологи обнародовали предварительные оценки весной 2026 года. По их выводам, сезон может оказаться контрастным и довольно "сжатым": прохладный и меняющийся март, резкий скачок температур в апреле и почти летнее тепло в мае.

Астрономическая весна начнется 20 марта – в день весеннего равноденствия, когда Солнце пересечет небесный экватор и продолжительность дня сравнится с ночью. С тех пор световой день будет расти до осеннего равноденствия в сентябре, что будет постепенно повышать температурный фон. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, 29 марта Украина традиционно перейдет на летнее время — стрелки часов переведут на час вперед. На погодные процессы это не влияет, однако вечера станут светлее. По многолетним наблюдениям устойчивые признаки метеорологической весны обычно фиксируют после 20 марта — когда среднесуточная температура стабильно переходит через 0°C в сторону повышения.

Оценки долгосрочных прогнозов

В работе "Погода к 2030 году" народный синоптик Леонид Горбань описывал сценарий для 2026 года как предполагающий затяжной холодный старт и быстрый переход к жарким условиям. По этим расчетам, март может начаться морозами и вьюгами, а после равноденствия ожидается активное таяние снега.

Апрель в первой половине, вероятно, будет оставаться сырым и прохладным, но впоследствии возможен резкий температурный скачок и сухие ветры. Май прогнозируют теплым и относительно сухим.

Впрочем, современные климатологи предостерегают: из-за изменения климата долгосрочные народные методики все чаще дают погрешности, поэтому их следует воспринимать как ориентировочные.

Что показывает статистика

Анализ климатической нормы 1991-2020 годов свидетельствует, что март в Украине стал более нестабильным. В отдельные годы фиксировались до +20°C, а в другие — мощные снегопады, как в 2013-м. Апрель и май в целом стали теплее, а фенологическая весна теперь наступает примерно на 1-2 недели раньше, чем в середине XX века.

Главная тенденция – сокращение переходного периода. Зимние черты в марте часто сменяются резким потеплением, быстро переходящим в предлетнюю жару.

Ожидаемые погодные особенности

Март, вероятно, останется переходным: в первой половине месяца ночные температуры могут опускаться до –10…–15°C, возможен мокрый снег. Средний диапазон – от –3 до +5°C. После 20 марта прогнозируется постепенное потепление.

Апрель все чаще показывает резкие температурные контрасты. Средние показатели могут составлять +9…+11°C, но во второй половине месяца возможны всплески до +25…+27°C. До середины апреля сохраняется риск кратковременных заморозков.

Май все больше напоминает начало лета: средние температуры ожидаются в пределах +15…+18°C, а во многих регионах уже в середине месяца возможен переход среднесуточных показателей через +15°C – признак метеорологического лета. В то же время в центральных и восточных областях наблюдается тенденция к уменьшению количества осадков, что может повысить риск ранних засух.

Позиция ученых

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что сезонные прогнозы отражают лишь общие тенденции — более теплый или холодный, более сухой или более влажный сезон. Конкретные заморозки или температурные пики можно точно предусмотреть всего за несколько дней до происшествия.

Она также обращает внимание на водный баланс: значительные запасы снега, сформированные зимой, весной пополнят запасы влаги в почве и водоемах. Средняя температура сезона может превысить климатическую норму на 1–2°C, однако кратковременные похолодания остаются вероятными.

Данные международных моделей

Европейские и глобальные прогностические системы, в частности ECMWF, AccuWeather и Ventusky, показывают схожую картину.

Март может начаться с ночных –2…–7°C и дневных +4…+8°C, что будет создавать условия для гололеда. В Карпатах и на севере возможно сохранение снежного покрова в середине месяца. Апрель, по моделям, может принести аномально тёплую середину месяца — до +18…+22°C. В мае прогнозируют ранний старт грозового сезона из-за повышенной атмосферной неустойчивости.

Прогноз на март

Укргидрометцентр обнародовал долгосрочную оценку только для марта. По словам представительницы учреждения Наталья Птуха, переход от зимы к весне будет постепенным и неустойчивым. Средняя месячная температура ожидается в пределах 0…+6°C, в Карпатах – около –3°C.

Существенного и длительного потепления сразу ждать не стоит: теплые периоды будут чередоваться с возвращением холодного воздуха.

Весна 2026 года в Украине, вероятно, вновь подтвердит тенденцию последних лет — короткий переходный период с резкими температурными колебаниями и быстрым приближением к летним показателям уже в мае.

