Идеально для начинающих: какие авто лучше всего подходят тем, кто впервые сел за руль.

В список лучших бюджетных и надежных автомобилей для новичков вошли 13 моделей, сочетающих приемлемую цену, современную оснастку и высокий уровень безопасности. По словам автора исследования Илериолуакия Туби, рейтинг составлялся на основе данных из авторитетных источников, включая JD Power, Cars.com и Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Эксперты оценивали надежность, затраты на эксплуатацию, безопасность, доступность технологий и комфорт салона.

Современные бюджетные автомобили все чаще предлагают функции, ранее доступные только в премиальных моделях. Об этом пишет издание SlashGear.

Среди них сенсорные дисплеи, камеры заднего вида, системы предотвращения столкновений, ассистенты удержания полосы движения и экономичные двигатели. Кроме того, многие модели сохраняют высокую остаточную стоимость, что делает их выгодными для владельцев.

Список рекомендуемых автомобилей:

Honda Civic – надежная модель с многолетней репутацией. Версия 2025 года имеет современные системы помощи водителю и сенсорным дисплеям. Цена – от $24 250. Toyota Corolla – популярная по всему миру модель с высокой надежностью. Доступны гибридные версии и современные электронные помощники. Цена – от $22 725. Mazda 3 – сочетает доступность и премиальную оснастку. Базовая комплектация включает в себя 8,8-дюймовый дисплей и системы безопасности. Цена – от $24 550. Hyundai Elantra – предлагает десятилетнюю гарантию на двигатель, системы удержания полосы и автоматическое торможение. Цена – от $23 025. Kia Soul – компактный хэтчбек с просторным салоном и экономичным двигателем. Оснащение включает в себя сенсорные дисплеи и системы безопасности. Цена – от $20 490. Nissan Sentra – модель с надежной историей, современными мультимедийными функциями и системой Safety Shield 360. Цена – от $23 845. Ford Focus – широкий выбор на вторичном рынке, современные электронные системы и парковочные ассистенты. Цена варьируется от $6 372 до $26 272. Toyota Yaris – компактный и экономичный автомобиль с низкими затратами на обслуживание. Цены на вторичном рынке – от $4 000 до $16 000. Honda Accord – седан среднего класса с высоким уровнем комфорта и современными системами безопасности. Цена – от $28 295. Toyota Camry – долговечная модель с высокой остаточной стоимостью. Новая версия стоит от $29 000. Mazda MX-5 Miata – легкий спортивный родстер с задним приводом и драйверским характером. Цена – от $29 830 до $37 435. Toyota Prius – экономичный гибрид с длительным сроком службы и современными системами безопасности. Цена – от $28 550. Hyundai Kona – компактный кроссовер с высокими оценками безопасности и остаточной стоимостью до 57,8% через пять лет эксплуатации. Начальная цена – $25 350.

Автор исследования подчеркивает, что эти автомобили являются оптимальным выбором для начинающих благодаря гармоничному сочетанию цены, надежности и современных технологий.

