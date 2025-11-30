Имеет право ТЦК задерживать людей на гражданских авто: ответ юриста

В Украине идет общая мобилизация во время военного положения, и работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно оповещают военнообязанных мужчин. Для этой цели они могут использоваться как служебным, так и гражданским транспортом, но с четкими ограничениями на действия.

Об этом в комментарии ТСН сказала адвокат Марина Бекало. "Нет прямого запрета на использование гражданского транспорта работниками ТЦК и СП. Однако это не дает им права на принудительные действия. Независимо от типа автомобиля они могут только вручать повестки и проводить оповещения".

Могут ли ТЦК задерживать людей на гражданских автомобилях?

По закону представители ТЦК не наделены полномочиями на административное задержание или доставку граждан в центр — ни на служебном, ни на гражданском транспорте. Такие действия возможны исключительно для полиции, и только при наличии оснований (например, если лицо в розыске или нарушает правила военного учета, ст. 261–262 КУоАП).

Прямой язык Бекало:

"Полиция при исполнении полномочий, включая административное задержание военнообязанных, использует исключительно служебный автомобиль".

Правозащитница отмечает: если сотрудники ТЦК пытаются силой посадить человека в авто или удерживать его, это может квалифицироваться как незаконное лишение свободы (ст. 146 УКУ) или даже похищение (ст. 147 УКУ) с уголовной ответственностью до 10 лет лишения свободы.

Что разрешено ТЦК, а что нет

Разрешено: Проверять документы, вручать повестки, оповещать о явке (постановление КМУ №560). С 1 сентября 2025 г. работники ТЦК обязаны носить боди-камеры для фиксации действий.

Проверять документы, вручать повестки, оповещать о явке (постановление КМУ №560). С 1 сентября 2025 г. работники ТЦК обязаны носить боди-камеры для фиксации действий. Запрещено: Задержание, принудительная доставка, физическое воздействие без полиции. Если сопротивление, полиция может задержать на 3 часа для составления протокола (ст. 261 КУоАП), но ТЦК не может действовать самостоятельно.

Рекомендации для граждан

Если ТЦК останавливает: предъявите документы, получите повестку под подпись, фиксируйте все на видео (но не обнародуйте сразу — используйте для жалобы).

В случае принуждения: Сообщите, что это незаконное задержание, вызовите полицию (102) и адвоката. Обращайтесь в ДБР или полицию с заявлением.

Штрафы за уклонение от оповещения: до 25 500 грн., но без задержания ТЦК.

