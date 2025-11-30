Чи має право ТЦК затримувати людей на цивільних авто: відповідь юриста

В Україні триває загальна мобілізація під час воєнного стану, і працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) активно оповіщують військовозобов'язаних чоловіків. Для цієї мети вони можуть використовувати як службовий, так і цивільний транспорт, але з чіткими обмеженнями на дії.

Про це в коментарі ТСН сказала адвокат Марина Бекало. "Немає прямої заборони на використання цивільного транспорту працівниками ТЦК та СП. Однак це не дає їм права на примусові дії. Незалежно від типу автомобіля, вони можуть лише вручати повістки та проводити оповіщення".

Чи можуть ТЦК затримувати людей на цивільних авто?

За законом, представники ТЦК не наділені повноваженнями на адміністративне затримання чи доставку громадян до центру — ні на службовому, ні на цивільному транспорті. Такі дії можливі виключно для поліції, і тільки за наявності підстав (наприклад, якщо особа в розшуку чи порушує правила військового обліку, ст. 261–262 КУпАП).

Пряма мова Бекало:

"Поліція при виконанні повноважень, включаючи адміністративне затримання військовозобов'язаних, використовує виключно службове авто".

Правозахисниця наголошує: якщо співробітники ТЦК намагаються силоміць посадити людину в авто чи утримувати її, це може кваліфікуватися як незаконне позбавлення волі (ст. 146 ККУ) або навіть викрадення (ст. 147 ККУ), з кримінальною відповідальністю до 10 років позбавлення волі.

Що дозволено ТЦК, а що — ні

Дозволено: Перевіряти документи, вручати повістки, оповіщати про явку (постанова КМУ №560). З 1 вересня 2025 року працівники ТЦК зобов'язані носити боді-камери для фіксації дій.

Перевіряти документи, вручати повістки, оповіщати про явку (постанова КМУ №560). З 1 вересня 2025 року працівники ТЦК зобов'язані носити боді-камери для фіксації дій. Заборонено: Затримання, примусове доставлення, фізичний вплив без поліції. Якщо є опір, поліція може затримати на 3 години для складання протоколу (ст. 261 КУпАП), але ТЦК не може діяти самостійно.

Рекомендації для громадян

Якщо ТЦК зупиняє вас: пред'явіть документи, отримайте повістку під підпис, фіксуйте все на відео (але не оприлюднюйте одразу — використовуйте для скарги).

У разі примусу: Повідомте, що це незаконне затримання, викликайте поліцію (102) та адвоката. Звертайтеся до ДБР чи поліції з заявою.

Штрафи за ухилення від оповіщення: до 25 500 грн, але без затримання ТЦК.

