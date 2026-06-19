Имеют серьезные технические просчеты: каких моделей Toyota RAV4 следует избегать

Toyota RAV4 по праву входит в число самых успешных компактных кроссоверов: модель ценят экономичность, выносливость и высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. В то же время в ее долгой истории есть периоды, когда отдельные поколения и модификации имели заметные технические слабости, о которых стоит знать перед покупкой подержанного авто.

Об этом пишет Motor Biscuit. Больше всего нареканий касается моделей RAV4 начала 2000-х годов (примерно 2000-2006).

В этих авто автоматическая трансмиссия часто работала резко: переключение передач происходило без плавности, с ощутимыми толчками. Особенно проблемными считаются версии 2001-2003 годов, где электронное управление коробкой иногда давало сбои. В части случаев это завершалось дорогостоящим ремонтом или полной заменой агрегата.

Повторные жалобы на трансмиссию появились и позже – в моделях 2013–2015 годов. Здесь слабым местом стал гидротрансформатор, из-за которого возникали вибрации, рывки и задержки при разгоне на низких скоростях. Подобные симптомы также фиксировались у отдельных авто 2018 года выпуска. Именно поэтому при покупке б/у RAV4 рекомендуют обязательно проводить длительный тест-драйв с проверкой работы коробки.

Повышенный расход масла в двигателе

Один из самых известных недостатков модели связан с 2,4-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, массово устанавливаемым на RAV4 2006–2008 годов.

Из-за конструктивных особенностей поршневой группы эти моторы могут потреблять повышенное количество моторного масла. Уровень смазки иногда падает между стандартными ТО, и при отсутствии контроля это способно привести к критическому "масляному голоданию".

Последствия могут быть серьезными – от преждевременного износа деталей до полного выхода двигателя из строя. Производитель частично признавал проблему и ограниченно компенсировал ее в рамках сервисных программ, однако на рынке все еще случаются авто без ремонта. Поэтому такие экземпляры следует рассматривать только при наличии подтвержденной истории обслуживания.

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Протекание и коррозия электроники

В пятом поколении RAV4 (2019–2021 годы) часть владельцев столкнулась с проблемой негерметичного крепления рейлингов на крыше. Поэтому вода могла попадать в салон, накапливаться под обшивкой потолка и у стоек кузова, что со временем приводило к появлению плесени и повреждению электропроводки.

Отдельно отмечают и гибридные версии RAV4 Hybrid. В них попадание влаги в зону высоковольтных кабелей может вызвать коррозию контактов. В запущенных случаях это чревато коротким замыканием и отказом тяговой батареи.

Что следует учесть покупателю

Перед покупкой б/у Toyota RAV4 эксперты советуют тщательно проверять не только состояние кузова и салона, но и трансмиссию, двигатель и электронные системы. Особенно важно иметь подтвержденную сервисную историю – это позволяет избежать дорогостоящих скрытых проблем в будущем.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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