Изменения в ценах на картофель: что ждет рынок в Украине

За последнюю неделю в Украине несколько поднялась цена на популярный продукт – картофель. Средняя стоимость этого товара составляет 16 грн/кг, хотя еще в первой половине сентября 2025 г. в большинстве крупных супермаркетов цена не превышала 15 грн/кг.

Как сообщает сайт Новости.LIVE, в настоящее время наблюдаются изменения в ценах на картофель в Украине. По данным Министерства финансов, на 18 сентября средняя цена на килограмм картофеля составляет 16,17 грн.

Еще неделю назад она была немного ниже – 15,83 грн/кг, а в августе цена достигала 18 грн/кг. Индекс потребительских цен на овощ снизился на 8,35%, достигнув 91,65%. В сравнении с июлем этот показатель составляет 74,17%.

Мы проверили, за сколько продают картошку в популярных украинских супермаркетах. Мониторинг цен помогает потребителям определить, где можно приобрести продукты по выгодным ценам. По состоянию на 18 сентября минимальные цены на картофель выглядят так:

АТБ – от 12,95 грн/кг (было 14,85 грн/кг);

Метро – от 13,80 грн/кг (было 13,90 грн/кг);

Фора – от 13,90 грн/кг (цена не изменилась);

Варус – от 14,50 грн/кг (цена не изменилась);

Новус – от 14,99 грн/кг (цена не изменилась);

Ашан – от 15,80 грн/кг (было 14,70 грн/кг);

Сильпо – от 17,10 грн/кг (было 14,70 грн/кг);

Мегамаркет – от 18,90 грн/кг (цена не изменилась).

По всей видимости, в некоторых супермаркетах цены остались неизменными, а в других – выросли или снизились. Благодаря такому сравнению украинцы могут выбрать наиболее выгодный вариант для своих покупок. В то же время, эксперты предупреждают, что низкие цены не продержатся долго – они будут расти после сбора урожая фермерами.

