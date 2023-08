Как читать мысли: Ученые воспроизвели трек Pink Floyd с ума слушателей

Современные достижения в технологии очень впечатляют, в частности в сфере раскодирования сигналов мозга и интерпретации нейронной активности. Ученые пришли к тому, что они способны реконструировать, что именно находится в мире мнений человека, что он пытается выразить, или даже – какую музыку он слушает.

В результате последнего исследования, о котором пишет Science Alert, ученые из США сумели воспроизвести "опознавательную версию" композиции Pink Floyd на основе электрических импульсов, прошедших через конкретный участок височной доли мозга у слушавших хит добровольцев "Another Brick in the Wall Part 1". ".

Несмотря на то, что мелодия прошла определенную начальную обработку в формате спектрограммы, для большей совместимости с методами аудиообработки мозга обратный процесс поражает точностью.

Раскрытие мозговых паттернов Исследователи смогли реконструировать музыкальный трек через обработку мозговых импульсов. (Ludovic Bellier/CC-BY 4.0) Нейробиолог Людовик Белье из Калифорнийского университета в Беркли рассказывает: "Мы воспроизвели классический трек Pink Floyd "Another Brick in the Wall" по считыванию прямой записи коры головного мозга человека. Это дает понимание нейронной основы восприятия муз. возможностей дальнейших разработок в декодировании мозга.

Ученые хотели исследовать, как мозговые паттерны отображаются на музыкальных элементах, таких как высота тона и гармония. Они обнаружили, что часть мозга, отвечающая за восприятие ритма, находится в височной извилине мозга (STG). Эта область оказалась ключевой для восприятия и понимания музыки.

Для сбора данных о мозговой активности команда ученых присвоила 29 человек, у которых были имплантированы мозговые электроды для лечения эпилепсии. При прослушивании Pink Floyd у всех участников фиксировали нейронные паттерны с помощью 2668 электродов.

Далее данные проанализировались с использованием методов машинного обучения, используя модель декодирования на основе регрессии. Взаимосвязи между музыкой и мозговой активностью обнаружили с помощью компьютерных алгоритмов.

Этот процесс обучения позволил исследователям изменить настройки системы и воспроизвести еще один "кирпич в стене", наблюдая реакцию мозга. Хотя реконструированный трек немного обезображен, его узнать достаточно легко.

Все это способствует постоянным усилиям по улучшению декодирования мозговых паттернов и развитию интерфейсов мозг-машину.

Фантастическая возможность – восстановить восприятие музыки для тех, кто имеет повреждение мозга или потерял способность говорить, думая о словах, а также высоте, тоне и лирическом потоке этих слов.

"Например, результаты восприятия музыки могут открыть путь к созданию общего слухового декодера, который будет включать просодические элементы языка с участием небольшого количества хорошо расположенных электродов", - отмечают исследователи в своем научном сообщении, опубликованном в PLOS Biology.

