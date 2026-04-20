Как обжаловать решение ВЛК: объяснение Минобороны

Если вывод военно-врачебной комиссии не соответствует реальному состоянию здоровья, его можно обжаловать двумя способами. Сделать это можно в досудебном порядке или через суд.

Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины.

Как обжаловать решение ВЛК без суда

Досудебное обжалование является первым шагом. Для этого в течение 30 дней требуется:

подать письменную жалобу с указанием причин несогласия с решением ВЛК и требованием пересмотра заключения;

добавить медицинские документы, копию предыдущего решения ВЛК, а также копию военного билета или удостоверение офицера.

Документы можно лично передать в высшую по уровню ВЛК или отправить по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

После рассмотрения жалобы комиссия может пересмотреть постановление и при необходимости направить человека на повторное медицинское освидетельствование. Именно новый вывод будет иметь юридическую силу.

Если оспаривается решение ВЛК при областном или городском ТЦК, обращаться следует в региональную или Центральную военно-врачебную комиссию.

Как обжаловать решение через суд

Если человек не согласен с решением штатной ВЛК, следующим этапом может стать обращение в суд в порядке административного судопроизводства.

В то же время, суд не оценивает медицинские показатели напрямую, то есть не определяет пригодность или непригодность к службе. Его задача – проверить законность процедуры, в частности:

пройден ли осмотр у всех необходимых специалистов;

проведены обязательные обследования;

правильно ли оформлены документы;

не были нарушены сроки и права личности.

В случае выявления нарушений суд может отменить решение ВЛК и обязать провести новое медицинское освидетельствование.

Сам факт обжалования не останавливает действие действующего заключения ВЛК автоматически. Однако, если после повторного осмотра принимается новое решение, предварительное заключение теряет силу.

