Как охладить квартиру без кондиционера: лайфхак от испанцев

До лета осталось меньше недели, поэтому все более актуальным становится вопрос, как сохранить прохладу дома, когда температура на улице будет подниматься до +30°C, особенно если установить кондиционер нет возможности.

Журналисты узнали, что снизить перегрев жилья можно с помощью нескольких простых бытовых решений. Полезные советы опубликовало издание The Independent.

Европейский опыт борьбы с жарой

В странах с жарким климатом, в частности в Испании, давно используют традицию сиесты – дневного отдыха в период самых высоких температур и солнечной активности. Кроме этого, местные жители соблюдают простое правило: днем окна держат закрытыми, а шторы плотно закрытыми, чтобы избежать нагрева помещений. Ночью, напротив, открывают окна для проветривания и охлаждения дома.

Во многих европейских домах также установлены внешние ставни, дополнительно блокирующие солнечные лучи. В то же время, важно обеспечивать естественную вентиляцию, чтобы в помещении не застаивался воздух.

Еще один эффективный способ уменьшить жару у дома – озеленение территории. Деревья и кустарники создают тень и способны снижать температуру окружающей среды на несколько градусов.

Советы врачей

Семейный врач Мария Витковская в эфире "Завтрак с 1+1" отметила, что плотные шторы, создающие тень, являются простым и действенным способом защиты от перегрева жилья.

"Это действительно помогает, ведь именно солнечные лучи нагревают комнату и приводят к повышению температуры в помещении", - пояснила она.

