Как перевести на украинский 'горящая путевка': объяснение от Авраменко

Нередко у украинцев возникают проблемы с активными причастиями. В частности, люди неправильно переводят русскую фразу "горящая путевка".

В рекламе ошибочно употребляют словосочетание "горящя путівка", являющееся суржиком. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

Как пояснил языковед, в украинском языке нет слова "горящий". Так же в нашем языке нет слов "ідучий", "бігучий", "починаючий". Все эти слова являются суржиком.

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По словам эксперта, есть несколько вариантов, как можно подбирать соответствия российским высказываниям, не нарушая правил украинского языка.

Первый способ – описательный. Например, "идущий парень" на украинском будет – "хлопець, що йде", "бегущая девушка" – "дівчина, що біжить".

Второй способ – с существительным. Например, "начинающий журналист" можно перевести как "журналіст-початківець".

Третий способ – с прилагательным. К примеру, "подрастающее поколение" – "молоде покоління", "горящая путевка" – "гаряча путівка".

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