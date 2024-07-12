Как по-украински извиниться за поведение: "пробачте", "вибачте" или "перепрошую"
Украинский язык богат синонимами, в том числе и касающимися извинений. Однако часто мы употребляем неправильные формы слов или словосочетаний.
Один из распространенных примеров – это фраза "вибачте мене". На самом деле, это не совсем корректно, отметила корректор, член Ассоциации украинских редакторов Екатерина Марковская.
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Как же правильно просить прощения?
Обращаясь к кому-то с просьбой простить, следует использовать глагол "вибачте" в сочетании с местоимением в дательном падеже.
Правильно:
- Вибачте мені.
- Перепрошую.
- Даруйте мені.
- Пробачте, будь ласка.
- Прошу вибачення.
Почему "вибачте мене" – это ошибка?
Доля "-ся" в глаголе "вибачаюся" имеет значение "себя". Используя эту форму, мы как бы извиняем себя, что, конечно, не соответствует действительному смыслу.
Используйте "вибачте" с дающим падежом местоимения. Вместо "вибачаюся" употребляйте другие, правильные фразы.
Напомним, ранее мы писали об украинских словах, которые ошибочно считают суржиком.
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