Как приготовить ароматный клубничный джем: рецепт из трех ингредиентов

Сохранить вкус клубники на зиму совсем не сложно – достаточно приготовить простой домашний джем из трех ингредиентов. Это классический рецепт, где главную роль играют ягоды, сахар и лимонный сок. Обязательно сохраните — пригодится!

Такой клубничный джем прекрасно сочетается с блинами, творожниками, тостами, круасанами, печеньем или йогуртом. Также его можно использовать в качестве начинки для пирогов, рулетов и тортов. Об этом пишет Shuba.

Лимонный сок не только добавляет легкую кислинку, но и помогает сохранить яркий цвет и ягодный аромат, а также способствует загущению джема.

Советы для идеального джема

Выбирай максимально спелую клубнику – тогда можно немного уменьшить количество сахара (примерно на 50-60 г).

Лимонный сок не следует заменять или убирать – он важен для текстуры и вкуса.

Готовый джем хранится до 8–12 месяцев в банках. Если не консервировать, можно заморозить порционно.

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Клубничный джем из трех ингредиентов

Ингредиенты

Клубника - 1 кг

Сахар - 600 г

Лимонный сок - 30 мл

1. Подготовьте клубнику

Ягоды промойте, выдали хвостики и нарежь кусочками.

Засыпьте 200 г сахара, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы клубника пустила сок. После этого поставьте на средний огонь и вари примерно 10 минут, периодически помешивая.

2. Добавьте сахар и лимон

Влейте лимонный сок и добавьте еще 200 г сахара. Продолжайте варить около 15 минут, снимая пену.

3. Загущение

Добавьте оставшийся сахар (200 г), доведите до кипения и варите еще 5 минут. При необходимости часть сиропа можно отлить – он станет основой для компотов или желе.

Снимите с огня и оставьте под крышкой 10 минут.

4. Измельчение

Перебейте массу блендером до однородности, затем сверните на огонь и проварите еще 5–6 минут.

5. Разлив в банки

Простерилизуйте банки и крышки. Горячий джем разлейте по емкостям и плотно закройте.

6. Хранение

Храните в сухом темном месте при комнатной температуре. После открытия держите в холодильнике до 2–3 недель. Если без консервации – до 1 месяца в холодильнике.

Такой джем отлично подходит не только для завтраков, но и для домашней выпечки или прослоек в десертах.

Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.

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