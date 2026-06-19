Как приготовить ароматный клубничный джем: рецепт из трех ингредиентов
Сохранить вкус клубники на зиму совсем не сложно – достаточно приготовить простой домашний джем из трех ингредиентов. Это классический рецепт, где главную роль играют ягоды, сахар и лимонный сок. Обязательно сохраните — пригодится!
Такой клубничный джем прекрасно сочетается с блинами, творожниками, тостами, круасанами, печеньем или йогуртом. Также его можно использовать в качестве начинки для пирогов, рулетов и тортов. Об этом пишет Shuba.
Лимонный сок не только добавляет легкую кислинку, но и помогает сохранить яркий цвет и ягодный аромат, а также способствует загущению джема.
Советы для идеального джема
- Выбирай максимально спелую клубнику – тогда можно немного уменьшить количество сахара (примерно на 50-60 г).
- Лимонный сок не следует заменять или убирать – он важен для текстуры и вкуса.
- Готовый джем хранится до 8–12 месяцев в банках. Если не консервировать, можно заморозить порционно.
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Клубничный джем из трех ингредиентов
Ингредиенты
- Клубника - 1 кг
- Сахар - 600 г
- Лимонный сок - 30 мл
1. Подготовьте клубнику
Ягоды промойте, выдали хвостики и нарежь кусочками.
Засыпьте 200 г сахара, перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы клубника пустила сок. После этого поставьте на средний огонь и вари примерно 10 минут, периодически помешивая.
2. Добавьте сахар и лимон
Влейте лимонный сок и добавьте еще 200 г сахара. Продолжайте варить около 15 минут, снимая пену.
3. Загущение
Добавьте оставшийся сахар (200 г), доведите до кипения и варите еще 5 минут. При необходимости часть сиропа можно отлить – он станет основой для компотов или желе.
Снимите с огня и оставьте под крышкой 10 минут.
4. Измельчение
Перебейте массу блендером до однородности, затем сверните на огонь и проварите еще 5–6 минут.
5. Разлив в банки
Простерилизуйте банки и крышки. Горячий джем разлейте по емкостям и плотно закройте.
6. Хранение
Храните в сухом темном месте при комнатной температуре. После открытия держите в холодильнике до 2–3 недель. Если без консервации – до 1 месяца в холодильнике.
Такой джем отлично подходит не только для завтраков, но и для домашней выпечки или прослоек в десертах.
Напомним, мы уже предлагали рецепт клубничного джема за 5 минут.
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