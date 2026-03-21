Как сняться с розыска ТЦК: объяснение юриста

В Украине идет процесс мобилизации военнообязанных мужчин. Граждане получают повестки для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии, и за неявку предусмотрены административные штрафы. В определенных случаях лицо также может быть объявлено в розыск.

Адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Максим Чередниченко объяснил, как проходит процедура объявления в розыск, сколько он длится, какие последствия имеет для человека и можно ли самостоятельно решить этот вопрос.

Объявление в розыск обычно происходит после того, как военнообязанному была вручена повестка, но он не явился в определенное время в территориальный центр комплектования. В таком случае факт нарушения фиксируется, после чего могут начаться меры по розыску.

Сроки внесения в розыск могут отличаться. В некоторых случаях это происходит уже в течение нескольких дней после неявки, иногда процесс может длиться до двух недель из-за нагрузки на системы учета. В редких ситуациях процедура может затянуться даже на три месяца. В то же время, на практике чаще всего официальный розыск инициируется примерно через две недели после нарушения.

Если человек внесен в розыск, это может привести к его принудительному доставлению в территориальный центр представителями правоохранительных органов. Полиция имеет право проверять документы на улице или при остановке транспорта и при необходимости доставлять гражданина в ТЦК.

Для проверки информации правоохранители используют специальные информационные системы, позволяющие оперативно определить, находится ли человек в розыске. Данные из базы сразу отображаются при проверке документов.

Статус розыска может также влиять на другие сферы жизни. В частности, могут возникать ограничения при регистрационных действиях с транспортными средствами, например, невозможность переоформления автомобиля. Кроме того, наличие такого статуса может осложнить трудоустройство, поскольку работодатели учитывают риски, связанные с мобилизацией.

Проверить, находится ли человек в розыске, можно через мобильное приложение "Резерв+", где отображается соответствующий статус. Также информацию можно получить через адвокатский запрос в территориальный центр или полицию, однако ответ в таком случае не сразу.

Чтобы сняться с сыска, существует несколько механизмов. Один из самых быстрых — признать нарушение через приложение и уплатить штраф с возможностью скидки. После этого лицо получает постановление и может как выполнить его, так и обжаловать в судебном порядке с правом возврата средств в случае отмены решения.

В то же время, бывают ситуации, когда после снятия с розыска статус может появиться повторно, если возникают новые нарушения, например, неявка по другой повестке.

Еще один вариант – закрытие административного дела в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. Если с момента нарушения прошло более трех месяцев и штраф не был наложен, можно инициировать закрытие производства, что может привести к снятию с розыска без уплаты штрафа.

